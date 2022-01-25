Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayırıldı ve, Fatih Tekke ile ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Teknik direktörlük görevine 8 Kasım 2021'de getirilen Tekke yönetimindeki Denizlispor, çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Tekke yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 6 kez de mağlup oldu.