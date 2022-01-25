Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayırıldı ve, Fatih Tekke ile ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.
Teknik direktörlük görevine 8 Kasım 2021'de getirilen Tekke yönetimindeki Denizlispor, çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Tekke yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 6 kez de mağlup oldu.
Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır.— Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 24, 2022
Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/CJ2A2nlxXI
Etiketler: Denizlispor
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