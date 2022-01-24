South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), çevrim içi düzenlenen teknik toplantıda, 4 Ocak'ta faaliyete geçen sistemle ilgili ilk istatistikleri açıkladı.

Buna göre, 4-22 Ocak'ta Pekin Başkent Havalimanında ve organizasyon merkezlerinde yaklaşık 340 bin test uygulandı ve 72 COVID-19 vakası tespit edildi.

Pekin Başkent Havalimanında yurt dışından gelen 2 bin 586 kişiye yapılan testlerde 39 vaka saptanırken, organizasyon merkezlerinde yapılan 336 bin 421 testte 33 vaka kaydedildi.

Pozitif vakalar Olimpiyat Yönergesi'nde öngörüldüğü şekilde tecrit edildi, yakın temastaki kişiler de gözetim altına alındı.

Şu ana kadar Pekin'e ulaşan 171 sporcudan hiçbirinde vakaya rastlanmadı.

Hedef "sıfır vaka" değil "sıfır yayılma"

Pekin 2022 Tıp Uzmanları Paneli Başkanı Brian McCloskey, olimpiyatlara çok sayıda ülkeden katılım olacağına dikkat çekti.

"Kapalı devre sistemimizle hedefimiz; 'sıfır vaka' değil hedef 'sıfır yayılma'. Kapalı devrenin amacı, yerli nüfusu dünyadan gelen katılımcılardan ayırarak halk sağlığını korumak."

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının tüm dünyada yayılmasının endişe sebebi olduğuna işaret eden McCloskey, varıştaki vaka sayısını artırmasını beklediklerini, ancak kapalı devrede yapılacak testlerle sayının giderek düşeceğini öngördüklerini vurguladı.

McCloskey, enfeksiyon oranının sporcularda düşük olmasını beklediklerini ancak diğer paydaşlarda, Tokyo Olimpiyatları'na yakın rakamların ortaya çıkabileceğine işaret etti.

15 dalda 3 bin sporcu mücadele edecek

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları Pekin'in merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak ve snow