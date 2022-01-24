Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 26 Ocak'taki 22. hafta maçları ertelendi
[Fotoğraf: AA]
TFF 2. Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.
Etiketler: TFF
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