Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.