Koronavirüs sonrası futbolun geleceği üzerine her gün yeni bir fikir ortaya atılıyor. Özellikle salgından yoğun şekilde etkilenen İngiltere en fazla senaryonun konuşulduğu ülkelerin başında geliyor.

30 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede, futbola dönüş için yoğun çaba harcanıyor. İngilizler gelinen noktada futbol oyun kurallarında geçici değişiklikler yapılmasını tartışıyor.

Premier Lig'in haziranda ayında başlaması beklenirken İngiltere Futbolcular Birliği'nden çarpıcı bir öneri geldi.

Birlik Başkanı Gordon Taylor, kalan maçların 90 dakikadan az oynanmasını teklif etti.

Gordon Taylor, "Devreler 45 dakikadan az olabilir. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Başlangıç için faydalı bir değişiklik olabilir" dedi.