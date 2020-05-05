Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.