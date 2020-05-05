Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşecek
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.
Son Haberler
- 17:07
- 17:03
- 16:54
- 16:56
- 16:46
Sıradaki Haber
Turşu ihracatı COVID-19 etkisiyle rekora koşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz