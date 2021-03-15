Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmadı.

Paris ekibinde maça ilk 11'de başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı.

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino ve takımın sportif direktörü Leonardo'nun maç sırasındaki görüşmesinin ardından Di Maria oyundan alındı.

Pochettino, Di Maria'ya soyunma odasına kadar eşlik etti. Pochettino maç sonu yaptığı açıklamada "Spor dışında farklı bir durum yaşandı" dedi.

[Fotoğraf: AFP | Marquinhos]

RMC Sport'un haberinde Angel Di Maria'nın evinin soyulduğu bilgisi verildi. Fransız basını, Di Maria'nın evindeki soygunun oldukça büyük olduğunu ve bu olay esnasında ailesinin de evde olduğunu ifade etti.

Haberde PSG'li Marquinhos'un anne ve babasının evine de hırsızların girdiği belirtildi.