At ile kurulan güçlü bağ, haftalar süren çalışma ve sonuçta çeşitli engellere karşı birlikte verilen mücadele.

Salgın nedeniyle ertelenen “Bahar Kupası Engel Atlama Yarışmaları” hafta sonunda Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışmalara profesyonel binicilerin yanı sıra hafta sonunu güzel geçirmek isteyen aileler de katıldı.

Milli biniciler de yarış alanındaydı

Sezonun ilk yarışmasında çeşitli yaşlardan, farklı kategorilerde biniciler mücadele etti.

Etkinlikte Kaan Kızılkaplan, Ömer Şimşek, Duru Ersoy gibi ülkemizi başarıyla temsil eden milli biniciler de yer aldı.

Binicilik sporu çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Binicilik sporu çocukların sosyalleşmesini sağlıyor ve fiziki gelişimine olumlu etki yapıyor.

Bu spora karşı duyulan ilgi sayesinde, lisanslı sporcuların ve küçük yaştaki binicilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Haber: Oğulcan Atılkan

Kamera: Tayfun Uslu