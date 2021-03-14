Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig organizasyonunda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde eden milli karateciler için tebrik mesajı yayınladı.

"İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonunda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım klasmanında şampiyon olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri bir kez daha gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."