Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milli tekvandoculardan 24 madalya
[Fotoğraf: DHA]
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) beşinci gününde gençler kategorisinde milli sporcular, 5'i altın 24 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in beşinci gününde gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, beşinci günü 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.
[Fotoğraf: DHA]
Erkekler 48 kiloda Furkan Aydın, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, +78 kiloda Ali Osman Üstün, kızlar 46 kiloda Selen Gündüz ile 49 kiloda Aleyna Şenyurt, altın madalyanın sahibi oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Turnuvada yarın gençler kategorisinde son gün müsabakaları yapılacak.
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