Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in beşinci gününde gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, beşinci günü 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Erkekler 48 kiloda Furkan Aydın, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, +78 kiloda Ali Osman Üstün, kızlar 46 kiloda Selen Gündüz ile 49 kiloda Aleyna Şenyurt, altın madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Turnuvada yarın gençler kategorisinde son gün müsabakaları yapılacak.​​​​​​​