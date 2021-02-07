Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.
Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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