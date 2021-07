Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampında basın toplantısı düzenleyen Gustavo, kampın çok iyi geçtiğini söyledi.

Yeni teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir felsefede olduklarının vurgusunu yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Herkes gerçekten çok istekli. Hocamızın isteklerini yapmak için çalışıyoruz." dedi.

"Sorumluluklarını bilen bir takım olmamız gerekiyor"

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli takımda 3. sezonunu geçirdiğini hatırlattı.

"Buraya geldiğim ilk andan itibaren tek bir hedef ile geldim. O da şampiyon olmak. Bu sezon da benim için farklı olmayacak. Oyuncular olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kolektif bir şekilde oynayan bir takım olmamız gerekiyor. Sorumluluklarını bilen bir takım olmamız gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

"Hocamızın yeni bir sistemi var"

Gustavo, Vitor Pereira ile aynı dili konuşmalarının bir avantaj olduğunu fakat önemli olanın çalıştırıcının mantığını anlamak olduğunu söyledi.

"Antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade onun istediklerini anlamanız çok önemli. Kendisi zaten bütün oyuncularla İngilizce konuşuyor. Hocamızın yeni bir sistemi var. Bütün antrenmanlarda oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de onun bize oynatmaya çalıştığı sisteme inanıyoruz. Hepimiz gerçekten çok istekliyiz. Çok motiveyiz. Önemli olan sahada bunun karşılığını verebilmek. Bunu yapabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum."

"Yapmamız gereken mevcut zamana odaklanmak"

Sarı-lacivertli oyuncu, geçen yıl şampiyonluğun kaçmasını konuşmaktan ziyade bu yılki hedeflere odaklandıklarına vurgu yaptı.

"Tabii ki geçmiş hakkında konuşmak çok zordur. Bizim şu anda yapmamız gereken mevcut zamana odaklanmak. Geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa şampiyonluğa oynayan bir takım için çok fazla gol yemiştik. Bizim şu anda düzeltmemiz gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Bunu düzelttiğimiz zaman fark yaratacaktır. Geçen seneyi tek bir maçla özetleyemem. Aslında bir sürü maçın kırılma anı olabilecek anları vardı. Yeni hocamız mutlaka geçen sezonu çok iyi analiz edecektir ki aynı hataları yapmayalım. Birlik olma konusunda ki fikrim şu ki; Geçen sene çok fazla değişiklik olmuştu. Çok giden ve yeni gelen oyuncu vardı. Dolayısıyla biz istediğimiz seviyede kolektif ve birlik olmuş bir takım haline gelemedik maalesef. Tabii ki buraya gelen futbolcu elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu senede düzeltmek istediğimiz konulardan bir tanesi bu. Futbolun güzelliği taraftarın bize yaşatmış olduğu duygular. Ben de futbolu bu yüzden seviyorum. Tribünde taraftarların olmasının muhakkak pozitif etkisi olacaktır. Aslında bizi daha iyiye götüren bir baskı unsuru olacaktır. Hiç şüphe yok taraftarla futbol daha güzel."

Gustavo, kendisine iyi bakarak uzun yıllar daha sevdiği futbolu oynamak istediğini anlattıç

"Mesleğimi yaparken her gün son günümmüş gibi bakıyorum. İşime gerçekten aşık bir insanım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Futbola duyduğum aşktan ziyade aynı zamanda minnettarlık duyuyorum. Kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim bilmiyorum. Ama ben yapabildiğim kadar sahada oynayabildiğim kadar mücadelemi verip futbol oynamak istiyorum. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Herkes yüzde yüzünde hazır olmak zorunda. Biz futbolcular olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Şampiyon olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama bunu sahada göstermemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Fedakarlık yapmamız gerekiyor birbirimiz için. Eğer biz gerçekten bir takım olabilirsek, sahada birlikte hareket edebilirsek, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ne kadar çok zorlukla karşılaşırsam benim için o kadar iyidir. Aslında hayatta öğrenmek için zaman zaman zor ve alışık olmadığınız farklı zamanlardan geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda benim için farklı olmadı. O zaman karara saygı duydum. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Her zaman motive oldum ve elimden gelenin en iyisini yaparak devam etmeye çalıştım."