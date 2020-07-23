Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da 75 yaşına basacak Lucescu'yla iki sezonluğuna anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rumen teknik direktörün 30 Temmuz'da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ukrayna'yı özlediğini söyleyen Lucescu, "Burada başarılı yıllar geçirdim. Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Bana güvenen Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk taraftarların yakından tanıdığı Lucescu, Galatasaray'ı 2000-02, Beşiktaş'ı 2002-04, A Milli Takımı ise 2017-19 yıllarında çalıştırmıştı.