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Spor
AA 30.10.2023 14:25

Liverpoollu Luis Diaz'ın babasının bulunması için çalışmalar sürüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın bulunması için ülkesi Kolombiya'da arama çalışmaları sürdürülüyor.

Liverpoollu Luis Diaz'ın babasının bulunması için çalışmalar sürüyor

Luis Diaz'ın anne ve babası, Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Başlatılan arama çalışmalarının ardından annesi Cilenis Marulanda, Barrancas bölgesinde hafta sonu bulunurken, babası Luis Manuel için çalışmalar devam ediyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, konu hakkında açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurguladı.

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği ifade edildi.

Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği dün oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı.

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