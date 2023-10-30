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Spor
TRT SPOR 30.10.2023 14:05

Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Hollanda Ligi'nde kötü günler geçiren Ajax'ın yeni direktörü belli oldu. Eredivisie ekibi, John van‘t Schip ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Ajax, Hollanda Eredivisie’nin 10. haftasında deplasmanda PSV’ye 5-2 mağlup oldu. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan ve maç eksiliğiyle son sırada bulunan Amsterdam temsilcisi, yaklaşık bir hafta önce Teknik Direktör Maurice Steijn'le yollarını ayırmıştı.

Hollanda ekibinin yeni teknik direktörü ise John van 't Schip oldu. Daha önce Ajax'ta yardımcı antrenör olarak da çalışan Schip ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

59 yaşındaki Schip, resmi imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, Ajax'ın hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesi gerektiğini ve kendisinin de buna katkıda bulunmaktan mutlu olacağını dile getirdi.

John van 't Schip, Ajax’ın alt yaş takımlarını çalıştırmasının yanı sıra Hollanda Milli Takımı ve Ajax A takımında yardımcı antrenör, Twente ve Yunanistan Milli Takımı’nda da teknik direktör olarak görev yaptı.

Ligdeki son 5 maçını kaybeden Ajax, 8 haftada 5 puan topladı ve son sırada yer aldı. Hollanda devi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda da 3 maçta topladığı 2 puanla son sırada yer aldı.

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