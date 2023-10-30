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Spor
AA 30.10.2023 14:20

Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçından önce çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı öncesinde yaşanan ve konuk takımın teknik direktörü Fabio Grosso'nun yüzünden yaralanmasına neden olan şiddet olaylarında 9 kişi gözaltına alındı.

Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçından önce çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Fransız RMC kanalının programına katılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dünkü olaylarda Grosso'nun yanı sıra 5 polisin de yaralandığını ve 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ulusal basın, olayla ilgili 2 soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

Yerel gazete La Provence, saldırının ardından yüzü kanlar içinde kalan Grosso'nun fotoğrafını bugünkü sayısının kapağına taşıdı.

Lyon taraftarının Nazi selamı vermesi tepki çekti

Öte yandan, bazı Lyon taraftarlarının ertelenen maç öncesi tribünlerde maymun taklidi yapması ve Nazi selamı vermesi tepkiye neden oldu.

Olimpik Lyon Kulübü, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, taraftarların ırkçı tavırlarını kınadı.

Olay

Dün Olimpik Marsilya ile deplasmanda yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü, bazı taraftarların saldırısına uğradı.

Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle maç ertelendi.

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