İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, daha önce görülmemiş bir uygulamayı hayata geçirecek. Taraftarlar için yeni bir kurul oluşturulacak.

Avrupa Süper Ligi girişiminin kurucuları arasında yer alan ancak uluslararası futbol camiası ve taraftarların tepkisi üzerine projeden çekilen Liverpool, taraftarlarının yönetim mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlayacak.

'Taraftarlar kurulu' ne yapacak?

Yeni sezon öncesi oluşturulacak Liverpool Taraftarlar Kurulu, çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten Resmi Liverpool Destekçileri Vakfı sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.

Avrupa Süper Ligi tartışması

Aralarında Liverpool'un da bulunduğu Avrupa'nın 12 dev kulübü 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.

Liverpool’un sahibi John W. Henry, takımının Avrupa Süper Ligi’ne katılmasının ardından yaşanan olumsuzluktan kendini sorumlu tutarak taraftarlardan ve takımından özür dilemişti.