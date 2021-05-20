Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllığına anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.
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