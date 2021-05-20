Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücülerden 2 rekor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan 2 Türkiye rekoru geldi.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 4. gününde yarışan Sudem Denizli ve Ümitcan Güreş, Türkiye rekoru kırdı.
Milli sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü 15-16 / 17-18 yaş kategorilerinde 1.02.07’lik derecesi ile Ümitcan Güreş, 50 metre kelebek 19 yaş kategorisinde 23.67’lik derecesiyle rekora imza attı.
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