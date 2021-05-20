Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 4. gününde yarışan Sudem Denizli ve Ümitcan Güreş, Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü 15-16 / 17-18 yaş kategorilerinde 1.02.07’lik derecesi ile Ümitcan Güreş, 50 metre kelebek 19 yaş kategorisinde 23.67’lik derecesiyle rekora imza attı.