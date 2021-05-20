Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
EURO 2020 maçlarına bileti olanlar Rusya'ya vizesiz girebilecek
Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçlarına bileti olan yabancı uyruklu seyircilerin ülkeye vizesiz giriş yapabileceği açıklandı.
Rusya'nın EURO 2020 organizasyon komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu seyirciler, EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bununla ilgili belgeyi imzaladı." denildi.
Ülkeye giriş için sadece maç bileti, negatif sonucu olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi ve pasaporta ihtiyaç duyulacak.
11 ülkenin ev sahipliği yapacağı EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 22:42
- 22:40
- 22:15
- 21:21
- 20:57
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'de bir fabrikayı vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz