"Gelin Tanış Olalım" diyen Yunus Emre'nin adı, yüzyıllar sonra binlerce kilometre ötede Pekin’de Türk dilinin en büyük simgesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılını “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan etmişti. Türk dilinin öğretilmesinde bayrak taşıyıcısı olan Yunus Emre Enstitüsü,i Çin’in başkenti Pekin’de temsilcilik açtı. Temsilciliğin açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

"Hedefimiz örfümüzü Çinlilere ilk ağızdan doğru bir şekilde aktarmak"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin dünyada atmışın üzerindeki merkezle faaliyet gösterdiğini söyledi. "Buradaki hedefimiz öncelikle genç nesillere dilimizi, örfümüzü, adetlerimizi Çinlilere ilk ağızdan doğru bir şekilde aktarmak olacaktır." dedi.

"Birçok etkinliğe imza atacağız"

Pekin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tayfun Kalkan, açılışın Yunus Emre'nin ölümünün 700. yıl dönümü sebebiyle ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu söyledi.

Kalkan, Pekin'de hem Türk diliyle ilgili hem de Türk kültürüyle ilgili birçok etkinliğe imza atacaklarını sözlerine ekledi.

600'den fazla Çinli Türkçe dersi alıyor

Pekin’de kurulan kültür merkezi, Türkçe öğrenmek isteyenler için kurslar düzenliyor. Salgın nedeniyle, çevrim içi devam eden derslere 600’den fazla Çinli katılıyor. Merkezde çeşitli kültürel faaliyetler de düzenlenecek.

Açılış töreni resepsiyon ve konuşmaların ardından “Dostluğun Sesi” isimli müzik gösterisi düzenlendi. Türk ve Çinli sanatçılar katılımcılara eşsiz bir gece yaşattı.