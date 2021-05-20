Washington Post'un ele geçirdiği taslağa göre Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, silah satış sürecinin durdurulması için hazırladığı tasarıyı bugün Senatoya sunacak.

Sanders, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "ABD yapımı bombalar Gazze'yi yerle bir ederken, kadınları ve çocukları öldürürken, Kongre oturumu bile olmadan devasa bir silah satışının daha yapılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

ABD'nin İsrail ve Filistin halkı için barışçıl bir gelecek inşa etmede öncü olması gerektiğini vurgulayan Sanders, "Bu silah satışının barışçıl bir gelecek kurulmasına mı hizmet ettiğini yoksa çatışmayı daha da mı alevlendireceğini ciddi bir şekilde incelemeliyiz" dedi.

Demokratlar da silah satışının durdurulması için tasarı sunmuştu

ABD'de dün bir grup Demokrat vekilin, Joe Biden yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için tasarı hazırladığı bildirilmişti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, başını Temsilciler Meclisinin Demokrat New York vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği ve Filistin kökenli vekil Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan gibi ilerici Demokratların destek verdiği tasarının kısa süre içinde meclise sunulacağı kaydedilmişti.