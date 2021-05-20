Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yer alan Milli Kütüphane'de “Amerikan Kızılderililerin Altay Kökenleri” adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Etkinlik Uluslararası Türk Akademisi Başkanı, Kazakistan Devlet Sözcüsü, Kazakistan Eğitim Bakanı’nın yanı sıra Senato Milletvekilleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

İlk Amerikan Kızılderililerin Orta Asya ile bağını anlatan kitabı, Türk Keneşi Aksakal Meclisi Üyesi ve Kazak Bilim Adamı Adil Ahmetov kaleme aldı.

[Kitabın yazarı Adil Ahmetov]

Türkiye'de de yayımlanacak

30 yıllık araştırma sonucu yazılan kitap Türkçeye de tercüme edilerek Türkiye’de yayımlanacak.



Adil Ahmetov, "Amerikan Kızılderililerin Altay Kökenleri” adlı eserimin yayımlanması için konu üzerinde 30 yıl boyunca araştırma yaptım. Bugün de 280 sayfadan oluşan bu kitabımın tanıtımı yapıldı. Ayrıca bu kitap Türk diline çevrilerek Türkiye’de de yayımlanacak" dedi.



Etkinlikte dünya jeopolitiğinde egemen bir ülkenin yolunu yansıtan "Türk Dünyası’nın Tabuları" monografisi ve "Yüzyılların Dersleri" adlı kitaplarının da tanıtımı yapıldı.

