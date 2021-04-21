John W. Henry, yeni turnuva planının taraftarların desteği olmadan ayakta kalamayacağını ve İngiltere’de herkesin de bu düşünceye sahip olduğunu belirtti.

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin kararın alındığı günden bu yana sebep olduğu aksaklıklar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Henry, "Taraftarlarımızı onurlandırmak için, Jurgen Kloop, Billy, futbolcular ve takımın başarısı için çalışan herkesten özür diliyorum. Onların yaşanan aksaklıkta sorumluluğu bulunmuyor. En çok dağılan ve haksızlığa uğrayanlar da onlardı" dedi.

Henry, birkaç gündür futbol dünyasında yaşanan "gereksiz" olumsuzluktan "tek başına" kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.