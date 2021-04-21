Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool'un sahibi taraftarlardan ve takımından özür diledi
[Fotoğraf: Reuters]
Liverpool’un sahibi Henry, takımının Avrupa Süper Ligi’ne katılmasının ardından yaşanan olumsuzluktan kendini sorumlu tutarak taraftarlardan ve takımından özür diledi.
John W. Henry, yeni turnuva planının taraftarların desteği olmadan ayakta kalamayacağını ve İngiltere’de herkesin de bu düşünceye sahip olduğunu belirtti.
Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin kararın alındığı günden bu yana sebep olduğu aksaklıklar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Henry, "Taraftarlarımızı onurlandırmak için, Jurgen Kloop, Billy, futbolcular ve takımın başarısı için çalışan herkesten özür diliyorum. Onların yaşanan aksaklıkta sorumluluğu bulunmuyor. En çok dağılan ve haksızlığa uğrayanlar da onlardı" dedi.
Henry, birkaç gündür futbol dünyasında yaşanan "gereksiz" olumsuzluktan "tek başına" kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.
Etiketler: İngiltere UEFA Avrupa Ligi
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