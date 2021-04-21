Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de bir yardımcı hakem koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
TFF, üst klasman bir yardımcı hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.
Bir üst klasman yardımcı hakemin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir üst klasman yardımcı hakemimizin 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılan rutin COVID-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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