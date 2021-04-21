Avrupa Süper Ligi projesi futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi formatını açıklayacağı günden saatler önce 12'si kurucu olan 20 takımlı 'Avrupa Süper Ligi' projesi tartışmalara neden oldu.

Avrupa Süper Ligi resmen açıklandı

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin kararı duyurmuştu.

Avrupa futbolunda elde ettikleri gelirlerin dağıtımını UEFA'ya bırakan dev kulüpler, artık parayla daha fazla oynama hakkı elde etmek istediler.

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.

Ağustos'ta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı açıklandı.

Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılması planlandı.

Her kesimden tepki yağdı

Avrupa Süper Ligin kurulduğunun açıklanmasının ardından başta UEFA olmak üzer FIFA, ülke federasyonları, hükümetler, taraftarlar projeye tepki gösterdi.

Bazı ülkelerde yasal düzenlemeye gidileceği yönündeki açıklamalar yapıldı.

FIFA yaptırım kartını masaya koydu

FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtildi.

"Oyuncuların uluslararası turnuvalarda oynaması yasaklanacak"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu "Süper Lig" girişimini saçmalık olarak nitelendirdi.

"Şaşırdım insanların bu kadar aşırıya gidebileceğini tahmin etmemiştim Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak."

TFF de karşı çıktı: Bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi.

"Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz."

UEFA, FIFA ve IOC'den "Avrupa Süper Ligi"ne karşı ortak bildiri

UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi"ni kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

"UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler, bugünkü statülerine ayrımcı politikalarla değil, içinde büyük, orta ölçekli ve küçük kulüpleri barındıran dinamik Avrupa sistemiyle geldiğini unutmamalıdır"

FIFA Başkanı Infantino: Ya giderler ya da kalırlar

FIFA Başkanı Gianni Infantinoda yeni oluşum kararına tepki gösterdi.

"Kulüpler ve milli takımları korumakla görevliyim. Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar, başka bir ihtimal bulunmuyor."

"Futbolu kurtarmaya geldik"

Avrupa Süper Ligi'nin girişiminin ilk başkanı Florentino Perez, futbolu kurtarmaya geldiklerini söyledi:

"Futbolu kurtarmaya geldik. Ya kurtaracağız ya da 2024'te hepimiz öleceğiz. Değişiklik isteyen kulüplerin durumu bu." diye konuşan Perez, koronavirüs salgınından dolayı futbol kulüplerinin ekonomik kaybının 5 milyar euro olduğunu savundu.

Rüya sona erdi, lig başlamadan bitti

UEFA ve FIFA'nın tepkileri, ülke federasyonlarının kararlı tutumuna hükumetlerin tepki açıklamaları da eklenince ayrılıklar art arda geldi.

Daha önce Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı duyurulan Manchester City Süper Lig proje projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. Bu açıklamayı diğer İngiliz ekipleri takip etti.

Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Chelsea'nin de gerekli işlemleri tamamlamasının ardından ayrılma kararını duyuracağı belirtildi.

Ardından İspanyol temsilcisi Athletico Madrid ve İtalyan ekipleri Inter ve Milan da projeden çekildi.

Son olarak organizasyonun öncü kulüplerinden Juventus da ayrılık kararını duyurdu. Böylece Florentino Perez ve Andrea Agnelli öncülüğünde 12 takımla başlayan projede, sadece Barcelona ve Real Madrid kaldı. Bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Lig oluşumunun iptali bekleniyor.

"Hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey"

Kulüplerin ligden teker teker ayrılmasının ardından ilk tepki, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den geldi.

Ceferin, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey. Artık oyuna geri döndüler ve sadece bizim organizasyonlarımızda değil, Avrupa'da oyunun tamamında yer alarak kendilerine daha fazla teklif şansı bulacaklar."