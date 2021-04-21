UEFA ve FIFA'nın tepkileri, ülke federasyonlarının kararlı tutumuna hükumetlerin tepki açıklamaları da eklenince ayrılıklar art arda geldi.

Daha önce Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı duyurulan Manchester City Süper Lig proje projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Bu açıklamayı diğer İngiliz ekipleri takip etti.

Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Chelsea'nin de gerekli işlemleri tamamlamasının ardından ayrılma kararını duyuracağı belirtildi.

Ardından İspanyol temsilcisi Athletico Madrid ve İtalyan ekipleri Inter ve Milan da projeden çekildi.

Milan da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

Milan'dan yapılan açıklamaya göre, lig oluşumundan gelen katılım davetinin başta kulübün ve taraftarın çıkarları için kabul edildiği belirtildi. Avrupa futbolunun daha ileriyle taşınmasının hedeflendiği kaydedildi.

"Ancak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Avrupa Süper Ligi hakkındaki endişeleri açıkça ifade edildi. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı."

Açıklamada, İtalyan kulübünün futbol için sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Juventus'tan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması

Son olarak organizasyonun öncü kulüplerinden Juventus da ayrılık kararını duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu girişimin kamuoyunda oluşturduğu tartışmalar ve birçok takımın çıkma kararı alması nedeniyle gerçekleşme ihtimali azaldı.

"Juventus, projenin sportif, ticari ve hukuki açıdan geçerli olduğuna ikna olmasına rağmen, şu anda projenin başlangıçta tasarlanan şekilde tamamlanma şansının sınırlı olduğuna inanıyor."

Böylece Florentino Perez ve Andrea Agnelli öncülüğünde 12 takımla başlayan projede, sadece Barcelona ve Real Madrid kaldı.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Lig oluşumunun iptali bekleniyor.