Beşiktaş'ın dün oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

"Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."