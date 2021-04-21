Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aboubakar yeniden sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlandığını duyurdu.
Beşiktaş'ın dün oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.
"Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/4qCoHwloy1— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 21, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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