Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Chelsea'nin girişimden çıktığını duyurmasının ardından ilk tepkiler, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi.

"Kendilerine daha fazla teklif şansı bulacaklar"

Ceferin, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey. Artık oyuna geri döndüler ve sadece bizim organizasyonlarımızda değil, Avrupa'da oyunun tamamında yer alarak kendilerine daha fazla teklif şansı bulacaklar."

"Birliğimizi yeniden kurarak hep birlikte geliştirmektir"

Ceferin, futbolun zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

"Artık önemli olan, yolumuza devam etmek ve daha önceden zevk aldığımız oyunu, birliğimizi yeniden kurarak hep birlikte geliştirmektir."

Boris Johnson: Sevgiyle anılan bu oyunu korumaya devam etmeliyiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Dün gece geç saatlerde İngiliz takımlarının aldığı kararları memnuniyetle karşıladım. Bu kararlar; futbol taraftarları, kulüpler ve ülke genelindeki topluluklar için doğru yönde bir gelişme. Sevgiyle anılan bu oyunu korumaya devam etmeliyiz."

İngiliz kulüplerinin çekilme kararı almasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri kaldı.