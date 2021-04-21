İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Avrupa Süper Ligi planı futbol dünyasında kaosa neden oldu.

UEFA, FIFA ve siyasilerden büyük tepki geldi.

İngiltere'de taraftarların tepkisi ve hükümetin yasal düzenleme yapılacağı yönündeki açıklaması, İngiliz ekiplere geri adım attırdı. 6 İngiliz kulübü; Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham projeden çekilme kararı aldı.

Son olarak İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya ve İtalya'dan 2'şer kulübün kaldığı Avrupa Süper Ligi ise daha sıkı diyalogla projenin hayata geçirilmesini savundu.Yapılan açıklamada, "Teklifimiz doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı." denildi.

Geride 4 kulüp kaldı

Avrupa Süper Ligi'nde İtalya'dan Milan ve Juventus, İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid kulüpleri kaldı.

Juventus Başkanı: Proje devam edemeyecek

Ligin kurucularından Juventus Başkanı Andrea Agnelli ise İngiliz takımların çekilmesinin ardından projenin devam edemeyeceğini belirtti.

UEFA Başkanı Caferin: Birliği yeniden tesis etmek istiyoruz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de "Avrupa futbolunda birliği yeniden tesis etmek istiyoruz." mesajını verdi.