Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlu oldu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luiz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Futbolcumuz Luiz Gustavo’nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 21, 2021
Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. pic.twitter.com/D2SZ1bMAXM
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