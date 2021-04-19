İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

3 kulüp daha katılacak

Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığına Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi.

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Kurucu kulüplere 3,5 milyar euro verilecek

Kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu ifade edildi. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar euro ödeneceği ifade edildi.

Takım sayısı 20 olacak

15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takım her sezon değişecek.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Perez: Sorumluluğumuz futbolseverlerin isteğine cevap vermek

Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir"dedi.

Süper Lig'in resmi internet sitesinde maçların hafta içi oynanacağı ve katılımcı kulüplerin kendi liglerinde mücadele etmeye devam edecekleri de vurgulandı.

UEFA'dan sert tepki: Organizasyonlar katılmaları yasaklanacak

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı ortak bildiri yayımladı.

Açıklamada "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir" denildi.

Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi'ne karşı

Türkiye Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Lig’ine karşı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır" denildi.