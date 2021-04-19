Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı.

Avrupa Süper Ligi’nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.