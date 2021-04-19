Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı sağcı Lasso, Ekvador'un resmi olarak yeni devlet başkanı seçildi.

CNE'nin resmi sonuçlarına göre, Lasso, 4 milyon 656 bin 426 oy alırken, rakibi Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı solcu Andres Arauz ise 4 milyon 236 bin 515 oyla yüzde 47,64 aldı.

Ekvador'un yeni Devlet Başkanı Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekvadorlulara teşekkür etti.

4 yıl önce seçimi sol parti adayı kazanmıştı

Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.

Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.