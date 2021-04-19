Filistinli gençler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınlarında toplandı.

Filistinlilerin üzerine atık su sıkıldı

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinli gençleri dağıtmak için bir TOMA ve atlı polisleri devreye soktu.

TOMA'dan Filistinli gençlerin üzerine atık su sıkan İsrail polisi, ayrıca kalabalığı dağıtmak için ses bombası da kullandı.

Ramazan ayının ilk gününde başlayan müdahale 6. gününde

İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk gününden bu yana teravih namazı sonrası İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde toplanan Filistinlilere müdahalede bulunuyor. Ayrıca İsrail polisi Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapattı.

Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombası ve TOMA ile müdahale ediyor.