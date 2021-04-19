UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'un Başkanı Agnelli için, "O bir yalancı" ifadesini kullanarak, "Geçen Cumartesi günü yemekte bana her şeyin yolunda gittiğini söyledi ancak görünen şu ki yer altından çalışmış. Ona güveniyordum. En büyük hayal kırıklığını yaratan Agnelli oldu." dedi.

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