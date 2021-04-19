Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Süper Ligi'ndeki oyuncular uluslararası turnuvalara katılamayacak
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak." dedi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'un Başkanı Agnelli için, "O bir yalancı" ifadesini kullanarak, "Geçen Cumartesi günü yemekte bana her şeyin yolunda gittiğini söyledi ancak görünen şu ki yer altından çalışmış. Ona güveniyordum. En büyük hayal kırıklığını yaratan Agnelli oldu." dedi.
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Etiketler: Dünya Kupası Avrupa Kupaları
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