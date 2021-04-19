Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Trabzonspor
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