LaLiga'dan yapılan açıklamada, "Avrupa'da elit ve ayrımcı bir lig kurulması girişimi, ulusal ve Avrupa futbol ekosisteminin temel taşları olan açık rekabet ve sportif liyakat ilkelerine saldırıdır." denildi.

LaLiga tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa'da elit ve ayrımcı bir lig kurulması girişimi, ulusal ve Avrupa futbol ekosisteminin temel taşları olan açık rekabet ve sportif liyakat ilkelerine saldırıdır." denildi.

Avrupa'da mevcut durumda herhangi bir kulübün taraftarlarının, Avrupa futbolunun zirvesinde mücadele etme hayali kurabildiğini vurgulayan LaLiga, 12 kulübün önerdiği Avrupa Süper Ligi'nin "bu rüyayı sonlandırdığını, Avrupa futbolunun zirvesinin kapılarını kapattığını ve sadece bir elit kısmın girmesine olanak sağladığını" kaydetti.

"Tüm oyunun çekiciliğini zayıflatacak"

İspanyol futbolunun çıkarlarını, bütününü savunmak için tüm argümanlarını kullanacağını açıklayan LaLiga, "Avrupa'daki bu yeni turnuva, egoist ve zengini daha zengin yapmaktan başka bir girişim değildir. Tüm oyunun çekiciliğini zayıflatacak, LaLiga'nın ve onu oluşturan kulüpler ile tüm futbol ekosisteminin yakın geleceği üzerinde derinden zarar verici bir etki yaratacaktır." görüşünü savundu.

"UEFA ile birlikte gerekli cevabı vereceğiz"

Diğer yandan LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpleri "bencillik, dayanışma eksikliği ve elit olmakla" eleştirerek, "UEFA ile birlikte gerekli cevabı vereceklerini" yazdı.