Türkiye, Avrupa Judo Şampiyonalarında 1997'de Belçika ve 2004'te Romanya'nın ardından cumartesi ve pazar günü Portekiz'de iki altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit ve erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, altın madalyaya ulaştı.

Türkiye, 1997'de Belçika'nın Oostende kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 66 kiloda Hüseyin Özkan ve 100 kiloda Selim Tataroğlu ile 2 altın madalya elde etmişti.

2004 yılında ise Romanya'nın başkenti Bükreş'te aynı başarı tekrarlanmış, erkekler 66 kiloda Bektaş Demirel ve 100 kiloda Selim Tataroğlu birincilik kürsüsünde yer alarak, Türkiye'ye 2 altın madalya kazandırmıştı.