Avrupa Kulüpler Birliği'nden (ECA) yapılan açıklamada, futbolda yaşanan son gelişmelerin ardından organizasyonun 246 uluslararası futbol temsilcisiyle acil olarak bir araya gelerek toplantı yaptığı ve yeni kararlar aldığı belirtildi.

ECA, UEFA organizasyonları içinde yer almaya devam edeceğini vurgulayarak, "Avrupa Süper Ligi'ne yakın bir model olarak 2024'te başlatılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına destek vereceğiz" denildi.

Açıklamada, bugün yapılacak UEFA'nın yönetim kurulu toplantısında planlanan yeni formatın ayrıntılarının görüşüleceği ve ECA'nın, yapılacak yenilikler konusunda UEFA'yı destekleyeceği vurgulandı.