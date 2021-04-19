Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden kadroda
Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçıran Vincent Aboubakar, Sivasspor maçı kamp kadrosuna alındı. Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic ise sakatlıkları sebebiyle Sivas'a götürülmeyecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.
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