Kırmızı siyahlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"20 Nisan'da yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir."

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20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.



Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir. pic.twitter.com/AEE9t2dnzk — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 21, 2021

Fatih Karagümrük'te, 6 Nisan'dan bu yana toplam 12 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

İstanbul ekibi, daha öncede Borini, Biglia, Alparslan, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic, Efe Tatlı, Koray ve Roco'nun koronavirüse yakalandığını kamuoyuyla paylaşmıştı.