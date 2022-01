Premier Lig'de 2 Ocak Pazar günü Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders olacak.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.