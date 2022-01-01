Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Liverpool'da Jürgen Klopp'un testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'de 2 Ocak Pazar günü Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders olacak.
Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022
Etiketler: Premier Lig Liverpool Koronavirüs
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