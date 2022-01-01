Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda bir erteleme daha
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde, Denizli’de 2 Ocak Pazar günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 6 oyuncunun COVID-19 testi çıktı.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
Sıradaki Haber
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz