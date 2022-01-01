Futboldan basketbola... Tenisten voleybola... Kış Olimpiyatları, Super Bowl ve daha birçok organizasyon... 2022'de sporseverleri birbirinden önemli spor olayları bekliyor.

Futbolda Afrika Kupası 9 Ocak'ta Kamerun'da başlayacak futbol şöleni, 6 Şubat'ta sona erecek.

Kış Olimpiyatlarına Pekin ev sahipliği yapacak. 4-20 Şubat tarihleri arasındaki bu önemli organizasyon, TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Amerikan futbolunda merakla beklenen Super Bowl, 13 Şubat'ta oynanacak. Formula'da heyecan 20 Mart'ta başlayacak, 20 Kasım'da sona erecek.

Tekvandocular Nisan ayında tatamiye çıkacak. Tekmeler Dünya Şampiyonluğu için atılacak.

Fransa Bisiklet Turu'nda 1-24 Temmuz tarihleri arasında bisikletçiler, zorlu parkurlarda pedal basacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası, 15-24 Temmuz'da yıldız atletleri buluşturacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası, parkeleri ısıtacak. Potadaki önemli organizasyon, 1-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Dünya Güreş Şampiyonası'na, 10-18 Eylül'de Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Futbolda bir ilk yaşanacak. Dünya Kupası, ilk kez kış aylarında düzenlenecek. 21 Kasım'da start alacak kupa, 18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Teniste üç önemli turnuva, arka arkaya oynanacak. Roland Garos Mayıs'ta, Wimbledon Haziran'da, Amerika Açık da Ağustos'ta sporseverlerle buluşacak.

Voleybolda ise Dünya Kadınlar Şampiyonası, kıtaları buluşturacak. Filedeki bu önemli organizasyon, 23 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.