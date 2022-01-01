Avrupa'nın birçok liginde ara transfer dönemi başladı. Pek çok kulübün radarında olan dünya yıldızlarının hangi takımları tercih edeceği ise merak konusu.

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland da bu isimlerin başında geliyor. İspanyol basını, Real Madrid'in Norveçli oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini, genç yıldızın da bu teklife sıcak baktığını iddia etti.

Tatil için Marbella'da bulunan Haaland'ın, "İspanya'da oynayacağım" dediği bilgisi haberde yer aldı.

Ekonomik sorunlarla mücadele eden Barcelona'nın da 21 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ileri sürüldü. Real Madrid ise, Katalan rakibine oranla transferde daha avantajlı durumda.

Haaland bu sezon Bundesliga'da çıktığı 11 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Norveçli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 kez gol sevinci yaşadı.