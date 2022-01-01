Fenerbahçe, devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör konusunda bekleyiş sürerken, transferler yeni teknik ekibin onayıyla yapılacak.

Yönetimin önceliği santrfor takviyesi. Bu doğrultuda iki futbolcunun ön plana çıktığı gelen haberler arasında.

İlk ismin Gabriel Barbosa olduğu öğrenildi. Brezilya basını, sarı lacivertlilerin sönük geçen Inter deneyiminin ardından Flamengo'ya dönen 25 yaşındaki golcünün menajeri ile görüştüğünü iddia etti.

Vedat Muriç de gündemde

Fenerbahçe’nin hedefindeki diğer futbolcu ise eski oyuncusu Vedat Muriç. 1 yıllık performansının ardından 17,5 milyon euroya Lazio’ya satılan 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımında beklentileri karşılayamadı.

Kosovalı forvetin kiralanması için İtalyan ekibi ile görüşmeler sürüyor. Bu sezon 14 maçta forma giyen Muric, gol sevinci yaşayamadı.