Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka
Galatasaray, kadın basketbol takımına yapılan korona virüs testlerinde 6 basketbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılıların Bursa BŞB. ve Kayseri Basketbol maçlarının da pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) January 1, 2022
https://t.co/O9JnfDmVMI pic.twitter.com/hTU5huatS4
Etiketler: Basketbol Galatasaray Koronavirüs
Son Haberler
- 16:11
- 16:22
- 16:21
- 15:35
- 15:42
Sıradaki Haber
Süper Lig'den Afrika Kupası'na 22 futbolcu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz