Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Liverpool, Benfica'yı ağırladı.

Anfield'de oynanan Serdar Gözübüyük'ün düdük çaldığı maçta ev sahibi Liverpool, Ibrahima Konate'nin 21. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk Benfica, Goncalo Ramos ile 32. dakikada skora denge getirdİ 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Liverpool, Roberto Firmino ile 57. dakikada bir kez daha öne geçti: 2-1

65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino, skoru 3-1 yaptı.

Portekiz ekibi, 74. dakikada Roman Yaremchuk'un golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2

84. dakikada Darwin Nunez ile fileleri havalandıran Benfica, skoru eşitledi: 3-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Liverpool, ilk maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla yarı finale yükseldi.

Liverpool, yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Villarreal, çeyrek finalde Alman devi Bayern Münih'i elemişti.

Final Paris'te

Yarı final maçları 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.