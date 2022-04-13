Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 21:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, normal sezonu 6. sırada bitirdi ve play-off'ta Armani Exchange Olimpia Milan ile eşleşti.
THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'in 5. sıraya yükselmesiyle birlikte normal sezonu 6. sırada tamamladı.
Bu dereceyle lacivert-beyazlı ekibin play-off'taki rakibi, İtalyan temsilcisi Armani Exchange Olimpia Milan oldu.
THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Armani Exchange Olimpia Milan - Anadolu Efes
Barcelona - Bayern Münih
Olympiakos - AS Monaco
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv
Etiketler: Anadolu Efes
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