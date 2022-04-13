Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkekler Kupa Voley'de Arkas Spor şampiyon oldu
[Fotoğraf: AA]
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
KUPANIN SAHİBİ ARKAS SPOR!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 13, 2022
AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, kupayı müzesine götüren taraf oldu. pic.twitter.com/S1MUSwApOw
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Etiketler: Son Dakika Voleybol
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